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В Совфеде призвали не накалять отношения между Россией и Белоруссией

Политика
Белорусская сторона разрешила безвизовый въезд на срок до пяти суток гражданам 80 стран — Россия в качестве ответа создает приграничные зоны
Александр Лукашенко
Иван Шилов © ИА REGNUM
Александр Лукашенко

Москва, 3 февраля 2017, 14:34 — REGNUM  В Совфеде призывают не делать резких движений, которые могут подтолкнуть к распаду Союзного государства, передает корреспондент ИА REGNUM 3 февраля.

«Позиция России относительно перспектив строительства Союзного государства — неизменна, и у нас нет никакой настороженности, что Беларусь куда-то уйдет», — заявил член Совфеда, член Парламентского Собрания Союза Белоруссии и России Франц Клинцевич.

«Напротив, мы считаем, что развитие взаимовыгодных отношений между нашими соседями и другими странами полностью отвечает и интересам России», — сказал сенатор.

«Думаю, что это не тот случай, когда нужно выяснять, кто прав, а кто виноват», — прокомментировал он обвинения президента Белоруссии Александра Лукашенко в адрес России в нарушении международных договоров в связи с восстановлением пограничных зон между странами. «У меня как белоруса по национальности и гражданина России только одно чувство — сожаление. Сейчас, на мой взгляд, надо остановиться и осмотреться, а не делать каких-то резких движений, которые могут подтолкнуть эти процессы. К тому же мне очень хотелось бы, чтобы обе стороны, принимая в будущем те или иные решения, всегда ставили себя и на место партнера», — сказал Клинцевич.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил Россию в нарушении международных договоренностей из-за восстановления пограничных зон. «Вы представьте: существуют межгосударственные договоры и соглашения. И один какой-то министр, пусть даже сильный, фсбэшник и прочее, одним росчерком пера поставил крест на всех договоренностях, издав свой приказ — 801, 802, 803», — сказал он на пресс-конференции.

На официальном портале правовой информации России были опубликованы три приказа ФСБ, из которых следует, что на границе с Белоруссией создаются пограничные зоны — в Псковской, Смоленской и Брянской областях. Решение вступает в силу 7 февраля. Вместе с тем ранее белорусская сторона разрешила безвизовый въезд на срок до пяти суток гражданам 80 стран.

Читайте ранее в этом сюжете: Лукашенко обвинил Россию в нарушении межгосударственного договора о границе

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