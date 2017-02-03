Китайские чиновники «пересчитали» острова

В состав территории КНР входит более 11 тыс. островов

Пекин, , 14:33 — REGNUM Согласно последний данным, опубликованным Государственной океанической администрацией КНР, по состоянию на 31 декабря 2016 г. территория Китая насчитывала более 11 тыс. островов, площадь которых составила 0,8% от общей площади государства.

В заявлении государственного управления отмечено, что большинство китайских островов расположены у южных границ Китая — у побережья провинций Чжэцзян, Фуцзянь, Гуандун и Хайнань. В период с 2010 по 2016 г. власти КНР выделили более 6,2 млрд юаней на развитие инфраструктуры островов, еще 300 млн юаней были выделены коммерческими предприятиями, пишет «Синьхуа».

В конце 2016 г. власти КНР одобрили исследование и использование территорий 16 необитаемых островов, площадь которых составляет около 1,67 тыс. гектаров.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, Китай активно застраивает спорные острова в акватории Южно-Китайского моря, утверждая что указанные территории являются «исконно китайскими».

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