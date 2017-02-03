Задача Росгвардии не разгонять митинги, а безопасность граждан — Меликов

Москва, , 14:32 — REGNUM Главная задача Росгвардии состоит не в том, чтобы махать палками или с помощью водометов, а также других технических средств разгонять несанкционированные митинги, а в первую очередь обеспечить безопасность граждан. Об этом сегодня, 3 февраля, заявил первый заместитель директора Росгвардии генерал-полковника Сергей Меликов на пресс-конференция в московском ОМОНе, сообщается на сайте Росгвардии.

«На сегодняшний день Росгвардия свою задачу видит не в том, чтобы разгонять митинги, а в том, чтобы предупредить негативные условия, при которых массовые недовольства граждан могут перейти на уровень массового неповиновения», — сказал Меликов.

В составе Росгвардии отряды ОМОНа и СОБРа выполняют задачи по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности, участвуют в борьбе с экстремизмом и терроризмом, оказывают силовую поддержку оперативно-разыскных и следственных мероприятий МВД и СК России.

«С переводом в состав войск структура и задачи этих подразделений практически не изменились. Бойцы ОМОНов и СОБРов работают очень профессионально. Они делают все возможное для того, чтобы обеспечить общественную безопасность граждан. Кроме того, эти подразделения оказывают силовую поддержку правоохранительным органам при задержании опасных преступников, которые часто бывают вооружены» , — отметил генерал-полковник.

В настоящее время в структуре Росгвардии более 200 специальных отрядов быстрого реагирования и отрядов мобильных особого назначения. Их численность составляет более 24 тыс. человек. За мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного долга 68 сотрудников удостоены звания Героя Российской Федерации, 53 из них — посмертно.

За 2016 год бойцы этих подразделений провели свыше 10 тыс. специальных операций и задержали более 3 тыс. подозреваемых в совершении преступлений. Сотрудниками изъято 95 единиц огнестрельного оружия, более 16 тыс. боеприпасов и 1 тыс. килограмм взрывчатых веществ, около 25 кг наркотических средств, обезврежено 27 взрывных устройств.