Задержаны мэр и вице-мэр одного из районов Иркутской области

Иркутск, , 14:27 — REGNUM В Иркутской области 2 февраля при получении взятки в сумме 2,5 млн рублей задержан первый вице-мэр Казачинско-Ленский район. Как сообщили ИА REGNUM в Следственном управлении Следственного комитета России по региону, взятка предназначалась не только для задержанного, но и для других должностных лиц за совершение действий, выразившихся в беспрепятственном подписании актов выполненных работ, оплате по муниципальному контракту на строительство полигона твердых бытовых отходов.

3 февраля задержан мэр также и мэр Казачинско-Ленского района. По уголовному делу проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Так, при проведении обыска в жилище первого заместителя мэра изъята крупная сумма денежных средств (2 575 000 рублей).

В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении задержанных лиц меры пресечения.

В СУСК не называют имен задержанных чиновников, однако установить их не представляет особого труда — речь идет об Александре Абрамове и его первом заме Артеме Амосове.

Абрамов родился в 1954 году, в 2002 был избран мэром города Бодайбо. В 2009-м переехал в Казачинско-Ленский район, стал вице-мэром, а в 2014-м избран мэром района.