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В Боготе открылся XVI Всемирный саммит лауреатов Нобелевской премии

Политика
Форум проходит на фоне развития мирного урегулирования в Колумбии

Богота, 3 февраля 2017, 14:23 — REGNUM   Столица Колумбии объявлена «городом мира». В Боготе проходит XVI Всемирный саммит лауреатов Нобелевской премии.

«Здесь говорят, что Богота находится на 2600 метров ближе к звездам по сравнению с другими городами, мы хотим, чтобы колумбийцы находились на 2600 метров ближе к миру», заявила президент постоянного секретариата Всемирного саммита Нобелевских лауреатов мира Екатерина Загладина, сообщает Prensa Latina.

В Колумбии продолжается процесс перемещения повстанцев из Революционных Вооруженных сил Колумбии — Армия народа (FARC-EP) во временных лагеря, в рамках подписанных мирных соглашений. Тем не менее. власти страны полагают, что самым сложным будет постконфликтный период. когда надо будет решить проблему социализации тех, кто годами и десятилетиями находились в незаконных вооруженных формированиях.

Не надо забывать и то, что не все из них получат амнистию. Амнистия не касается тех повстанцев, кто замешан в тяжких преступлениях — массовых убийствах, похищениях, изнасилованиях, комментирует Euronews. А таковых среди FARC-EP более, чем достаточно. Куда пойдут эти люди? По тюрьмам? Вряд ли большинство из них выберет такой вариант..

Читайте ранее в этом сюжете: Колумбия: процесс разоружения FARC-EP. Кому нужны эти люди в мирной жизни?

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Мирное урегулирование в Колумбии
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