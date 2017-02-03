В Боготе открылся XVI Всемирный саммит лауреатов Нобелевской премии

Богота, , 14:23 — REGNUM Столица Колумбии объявлена «городом мира». В Боготе проходит XVI Всемирный саммит лауреатов Нобелевской премии.

«Здесь говорят, что Богота находится на 2600 метров ближе к звездам по сравнению с другими городами, мы хотим, чтобы колумбийцы находились на 2600 метров ближе к миру», заявила президент постоянного секретариата Всемирного саммита Нобелевских лауреатов мира Екатерина Загладина, сообщает Prensa Latina.

В Колумбии продолжается процесс перемещения повстанцев из Революционных Вооруженных сил Колумбии — Армия народа (FARC-EP) во временных лагеря, в рамках подписанных мирных соглашений. Тем не менее. власти страны полагают, что самым сложным будет постконфликтный период. когда надо будет решить проблему социализации тех, кто годами и десятилетиями находились в незаконных вооруженных формированиях.

Не надо забывать и то, что не все из них получат амнистию. Амнистия не касается тех повстанцев, кто замешан в тяжких преступлениях — массовых убийствах, похищениях, изнасилованиях, комментирует Euronews. А таковых среди FARC-EP более, чем достаточно. Куда пойдут эти люди? По тюрьмам? Вряд ли большинство из них выберет такой вариант..

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