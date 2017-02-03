‍Иран не дал визы собравшимся на соревнования по реслингу американцам

Тегеран, , 14:16 — REGNUM Американские спортсмены, собиравшиеся приехать в Иран для участия в международном турнире по реслингу, не получили визы у иранских властей. В министерстве иностранных дел Ирана пояснили, что Тегеран сделал это в ответ на указ президента США Дональда Трампа, согласно которому на 90 дней запрещён въезд иранцев в Соединённые Штаты, сообщает Agence France-Press.

Представитель МИД Ирана Бахрам Гасеми заявил: «Принимая во внимание политику новой администрации США, МИД был вынужден отказать во въезде американской команде по реслингу».

Напомним, указ Трампа «О защите страны от въезда иностранных террористов» был подписан 27 января. На 90 дней запрещён въезд в США граждан Ирана, Ирака, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана. Теперь в соревнованиях 16−17 февраля в Иране не будут участвовать американски спортсмены.

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