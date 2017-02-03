В Токио началась встреча Мэттиса и Абэ

Синдзо Абэ верит в нерушимый союз между державами

Токио, , 14:04 — REGNUM Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил 3 февраля о своей убежденность, что Токио совместно с президентом и главой Минобороны США сможет продемонстрировать «несгибаемый союзы» между двумя странами, сообщает Reuters.

С таким заявление глава японского правительства выступил в преддверии встречи с главой оборонного ведомства США Джеймсом Мэттисом. Япония стала второй страной после Южной Кореи, которую Мэттис посетил в рамках своей первой зарубежной поездки.

Её целью, как заявляют официальные представители США, является подтверждение военного альянса между Соединенными Штатами и их союзниками в Азиатско-Тихоокеанском районе.

10 февраля запланирована встреча Синдзо Абэ и Дональда Трампа в Вашингтоне. По словам премьер-министра Японии, он намерен в ходе встречи с Трампом продемонстрировать всему миру неизменность военного сотрудничества между Токио и Вашингтоном.

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