Лукашенко опроверг сообщения о выходе Белоруссии из ЕАЭС

Минск, , 14:01 — REGNUM Информация о выходе Белоруссии из Евразийского экономического союза и Союзного государства Белоруссии и России не соответствует действительности. Об этом, как передает РИА Новости, сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко на пресс-конференции.

«Что касается заявлений о ЕАЭС и Союзного государства — полный вымысел», — сказал глава государства.

По словам Лукашенко, заседание Совмина Союзного государства, председателем которого он является, должно состояться в российской столице.

«И их (вопросы) надо решить, ибо мы в позор превращаем все заседания Союзного государства — вопросы не решаются, а мы заседаем, — говорит он. — (…) Мы никогда не были против интеграционных проектов, мы были инициаторами всех этих проектов».

При этом Лукашенко добавил, что Белоруссия потеряла $15 млрд из-за неравных цен и условий в ЕАЭС.

«За это время из-за неравных цен, неравных условий Беларусь потеряли $15 млрд, — говорит глава государства. — Они признают эту цифру».

Ранее ИА REGNUM сообщал, что в Москве с пониманием относятся к желанию власти республики быть независимым государством по аналогии с «братской Украиной». В этой связи, как отметил источник ИА REGNUM, в Москве не будут делать громких заявлений относительно подготовки Минска к выходу из Евразийского экономического союза (ЕАЭС), ОДКБ и, возможно, Союзного государства России и Белоруссии.

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