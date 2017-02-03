В Киргизии оппозиция критикует ЕАЭС и готовит отставку правительства

Бишкек, , 13:52 — REGNUM Парламентская фракция «Ата Мекен» в течение ближайшей недели намерена начать сбор подписей для отправки правительства Киргизии в отставку. Об этом сегодня, 3 февраля, сообщил лидер этого оппозиционного политического объединения Омурбек Текебаев.

«Экономика терпит убытки. Сама идея союза дискредитирована. Наша фракция голосовала за вступление в Евразийский экономический союз, но прошло полтора года, и Киргизия не готова. Правительство не может сказать, когда экономика будет готова», — аргументировал он свою позицию по этому вопросу.

Отметим, что о своем намерении вынести вотум недоверия Кабинету министров депутат Омурбек Текебаев ранее также заявлял в ходе выступления на заседании парламента этой среднеазиатской страны.

По словам оппозиционера, падение уровня товарооборота Киргизии после вступления в ЕАЭС и возникшие у местных бизнесменов сложности с экспортом продукции в страны Союза, что нанесло экономике Киргизии ущерб в 100 млн сомов (86,5 млн рублей), должны послужить поводом для отставки.

«Если мы не сделаем усилий, то не сможем встать на ноги. Сегодня стало ясно, что правительство не сможет выполнить возложенную на него миссию. На дорогу «север — юг» потратили $1 млрд (59,98 млрд рублей), хотя могли построить ветлаборатории. Если бы так было, то яблоки Иссык-Куля и урюк Баткена продавались бы в Европе и Казахстане, мясо Нарына и молоко Чуйской области продавались бы в Китае», — высказал он свое мнение.

ИА REGNUM напоминает, что 2 февраля 2017 года в парламенте Киргизии состоялись слушания, посвященные вопросу о результативности присоединения этого среднеазиатского государства к Евразийскому экономическому союзу. Некоторые депутаты после выступления премьер-министра Сооронбая Жээнбекова с докладом о достижениях и проблемах страны, возникших в период пребывания в ЕАЭС, отметили, что хотя они и поддерживают евразийские интеграционные процессы, но правительство должно проявлять больше инициативы в отстаивании интересов Киргизии, рассмотреть возможность расширения поддержки местных сельхозпроизводителей, а также ускорить адаптацию ветеринарной системы к требованиям и нормам Союза.