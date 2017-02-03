Шойгу считает, что кадровый состав предприятий ВПК надо омолаживать

Тула, , 13:51 — REGNUM Кадровый состав предприятий военно-промышленного комплекса необходимо не только восстанавливать, но и омолаживать. Об этом сегодня, 3 февраля, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на совещании в научно-производственном объединении в Туле, сообщили в Минобороны РФ.

«Очень надеюсь на поддержку губернатора Тульской области, потому что потребуется и мобилизация, наверное, старых кадров и подготовка молодых кадров, потому что те объемы, на которые мы рассчитываем, они требуют восстановления ресурса», — подчеркнул он.

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Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 3 февраля, министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу прибыл в Тулу, где посетил научно-производственным объединением «Сплав» и провел совещание с участием представителей Ростеха и руководства Тульской области.

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