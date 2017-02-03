Модернизация «Сплава» не должна отразиться на гособоронзаказе — Шойгу

В связи с модернизацией производства ни объемы, ни сроки пересматриваться не будут

Тула, , 13:45 — REGNUM Модернизация производства НПО «Сплав» не должна отразиться на качестве, объемах и сроках выполнения гособоронзаказа. Об этом сегодня, 3 февраля, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на совещании в научно-производственном объединении в Туле, сообщили в Минобороны РФ.

«Как я посмотрел, в цехах ведется монтаж нового оборудования, не останавливая производства. Наверное, так придется делать и дальше. Но в связи с модернизацией производства ни объемов, ни сроков мы пересматривать не будем», — сказал Шойгу.

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Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 3 февраля, министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу прибыл в Тулу, где посетил научно-производственным объединением «Сплав» и провел совещание с участием представителей Ростеха и руководства Тульской области.