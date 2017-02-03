Захарченко: Референдумам по НАТО заставит Украину отказаться от ДНР и ЛНР

Донецк, , 13:41 — REGNUM Проведение референдума по вступлению Украины в НАТО станет началом процесса отказа Киева от всех попыток вернуть Донецк (под контролем ДНР) и Луганск (под контролем ЛНР). Как сообщает пресс-служба Совмина ДНР, об этом глава ДНР Александр Захарченко заявил 2 февраля, передает ИА REGNUM.

По его словам, Украине не удастся провести референдум на неподконтрольных ВСУ территориях (около 30% территории Донбасса). «Во-первых, потому что Донбасс не будет участвовать в этом референдуме — просто физически никто не сможет организовать сейчас этот процесс. А во-вторых, мы уже неоднократно говорили, что одно из важнейших требований Донбасса заключается в том, что Донбасс выступает как минимум за дружественные и союзнические отношения с Россией, а значит, против НАТО, которая несет в себе серьезный антироссийский запал. Так что, как ни крути, а референдум по вступлению в НАТО будет означать окончательный отказ Киева от Донбасса», — сказал Захарченко.

При этом глава ДНР считает, что НАТО не признает результаты референдума. «В НАТО такой референдум вряд ли признают легитимным без участия Донбасса, который и Киев, и НАТО публично признают частью Украины. Так что со стороны Порошенко идея такого референдума — информационная пыль в глаза и имитация бурной деятельности. А ему больше ничего и не остается», — подытожил Захарченко.

Напомним, согласно статуту НАТО, членом Альянса может стать государство, которое не имеет территориальных споров. В то же время с 2014 года Киев обвиняет власти Российской Федерации в «оккупации Крыма и части Донбасса».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Петр Порошенко в интервью немецкому изданию Berliner Morgenрost заявил, что в Украине будет проведен референдум по вступлению страны в НАТО. «Четыре года назад только 16% поддерживали идею вступления Украины в НАТО. Сейчас — 54%. Как президент, я руководствуюсь мнением моего народа — я проведу референдум о перспективах членства Украины в НАТО», — пообещал Порошенко.