Минобороны Украины назвало цель присутствия своих танков в Авдеевке

Танки не участвуют в боевых действиях

Киев, , 13:36 — REGNUM Украинские танки, находящиеся в городе Авдеевке (Донецкая область, территория контролируется ВСУ), не участвуют в боевых действиях, а находятся в оперативном резерве ВСУ. Об этом сообщает пресс-центр военной операции ВСУ в своём Facebook.

«Танки находятся в оперативном резерве украинских войск и участия в боевых действиях не принимают», — говорится в сообщении пресс-центра.

Пресс-центр ВСУ отмечает, что был вынужден прокомментировать заявления СМИ о подведении танков к линии соприкосновения. Как утверждает украинская сторона, танки сейчас не применяются, но они, действительно, присутствуют близ линии соприкосновения — «с целью адекватного реагирования в случае попытки противника прорвать оборону украинских войск».

Напомним, ВСУ начали массированный обстрел Донецка и других территорий ДНР 29 января. Для обстрела украинцы применяют оперативно-тактический ракетный комплекс «Точка-У», реактивные системы залпового огня «Град» и «Ураган».

Украинская сторона утверждает, что боевые действия на линии соприкосновения инициированы вооружёнными силами Донбасса и «российскими оккупационными войсками».

О наличии танков в районе Авдеевки стало известно 2 февраля. Его признала Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Российский МИД потребовал от ОБСЕ зафиксировать нарушения режима тишины украинской стороной. При этом донбассцы зафиксировали спешный отъезд ОБСЕ из города.

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