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Погребинский: Процесс обмена пленными сейчас сдвинут с «мёртвой точки»

Политика
Виктор Медведчук, представитель Украины в контактной группе, настоял, чтобы этот процесс прошел — отмечает политический эксперт

Киев, 3 февраля 2017, 13:06 — REGNUM  Текст совместного заявления от 1 февраля нынешнего года, в котором участники Минского процесса призывают соблюдать полный и всеобъемлющий режим прекращения огня по всей линии соприкосновения, не предусматривает последствий за нарушение договоренностей. А это позволяет сторонам очень легко принять тактически выгодное решение, — считает директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии, политолог Михаил Погребинский. С таким заявлением эксперт выступил сегодня, 3 февраля, передает корреспондент ИА REGNUM.

Погребинский уверен: за невыполнение Минских соглашений по урегулированию в Донбассе необходимо вводить санкции, иначе процесс заходит в тупик — каждая из сторон заявляет, что выполняет свои обязательства, а нарушает другая.

«Альтернативы Минску-2 нет. Я считаю неправильными призывы придумывать что-либо другое. Наконец-то сдвинулся с мертвой точки процесс обмена пленными. Виктор Медведчук, представитель Украины в контактной группе, настоял, чтобы этот процесс прошел — это хоть небольшое, но движение вперед», — констатировал Погребинский.

При этом эксперт также отметил, что фактическое состояние дел в зоне «АТО», которое фиксируется в отчетах СММ ОБСЕ, полностью игнорируют как европейские массмедиа, так и лидеры европейских стран.

«Если этого нет, тогда непонятно, зачем вообще эта миссия», — констатировал Погребинский.

Напомним, что 1 февраля в Минске контактная группа по урегулированию ситуации на Украине согласовала текст заявление с призывом прекратить огонь в Донбассе, однако по факту на сегодня боевые действия разворачиваются со все большей интенсивностью.

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