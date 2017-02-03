Минкомсвязи РФ поручено подготовить закон о реорганизации «Почты России»

Москва, , 13:27 — REGNUM Минкомсвязи России поручено заняться работой над законопроектом о реорганизации «Почты России». Об этом говорится в пятницу, 3 февраля, в перечне решений по итогам заседания правительства РФ.

«Минкомсвязи России продолжить работу над внесенным правительством РФ в Госдуму проектом федерального закона «Об особенностях реорганизации федерального государственного унитарного предприятия «Почта России» и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» в целях его рассмотрения палатами Федерального Собрания РФ в 2017 г», — говорится в сообщении, обнародованном на сайте правительства РФ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце января 2017 г. ФАС возбудила дело в отношении «Почты России» по признакам нарушения закона о защите конкуренции.

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