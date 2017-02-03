Лукашенко пожаловался на российских чиновников, которые не слушают Путина

Минск, , 13:09 — REGNUM На проводимой сегодня конференции для белорусских СМИ президент Белоруссии Александр Лукашенко пожаловался на то, что в российском руководстве есть люди, чьи действия расходятся с мнением и решениями президента России Владимира Путина. По словам Лукашенко, «президент (Путин — ИА REGNUM ) прямо говорил ему: «Ты не обращай внимания. То, что ты мне сказал, я даже этого не знаю».

Белорусский лидер добавил, что отношения Минска и Москвы сейчас переживают кризис, в том числе из-за того, что в российском руководстве есть «определенные силы», которые не заинтересованы в развитии белорусско-российских отношений и Союзного государства.

Кроме того, нынешний президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что «обострение взаимоотношений между двумя государствами происходит потому, что у России появилась настороженность, что Белоруссия уйдет на Запад». При этом эскалации конфликта, по словам Лукашенко, послужил нефтегазовый спор между странами, и в результате появилось решение по границе.