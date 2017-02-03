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‍Могерини: «ЕС не выгодны кризис и слабая Россия»

Политика
Европейский представитель высказала своё отношение к ближневосточной ситуации и роли России и США в этом вопросе

Рим, 3 февраля 2017, 13:08 — REGNUM  Европейскому союзу не выгоден кризис и не выгодна слабая Россия, ведь Москва и Брюссель сотрудничают по важным направлениям. Ситуация на Украине вызывает опасения. Об этом сообщила верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности ЕС Федерика Могерини в интервью итальянской газете Corriere della Sera.

Могерини, характеризуя нынешнее состояние России, отметила, что российскую экономику подрывает кризис. При этом внешнеполитические успехи России маскируют это непростое состояние.

«Но Европа не заинтересована в слабой России и кризисе», — заявила она.

При этом европейский представитель пояснила, что Россия и ЕС «прекрасно работали и продолжают работать над такими вопросами, как иранское ядерное досье». Могерини упомянула украинский вопрос, указав на «продолжающиеся нарушения принципов неизменности границ при применении силы».

Могерини также высказала своё видение роли России и США в ситуации на Ближнем Востоке и в Афганистане. По её мнению, планы российского руководства и Вашингтона вряд ли совпадают в этом вопросе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 января министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия не заинтересована в распаде Евросоюза. «Президент РФ Владимир Путин многократно говорил, что Россия хотела бы видеть Евросоюз сильным, единым и самостоятельным», — сказал он.

Читайте ранее в этом сюжете: Могерини считает возможной «дружбу» ЕС и РФ против США

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Макроэкономика России
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