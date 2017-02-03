Глава МИД ФРГ: США не станут разрывать сделку с Ираном

Берлин, , 12:51 — REGNUM Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль заявил, что нужно сделать все необходимое для того, чтобы добиться прогресса по ядерной сделке с Ираном, сообщает Reuters.

Габриэль также подчеркнул, что во время своего визита в США не увидел никаких признаков того, что Вашингтон планирует разорвать ядерное соглашение с Ираном. С таким заявлением дипломат выступил, несмотря на то, что президент США Дональд Трамп ранее отмечал, что в отношении Ирана не исключен ни один из возможных вариантов.

Напомним, президент США Дональд Трамп во время своей предвыборной кампании не раз подчеркивал свое желание разорвать ядерную сделку с Тегераном, заключение которой он считает одной из главных ошибок внешней политики экс-президента Барака Обамы. В ответ на подобные высказывания президент Ирана Хасан Рухани отметил, что данное соглашение выгодно США и Трамп не сможет от него отказаться…

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