В наказаниях для педофилов нет адекватности и соразмерности — Яровая

В Госдуме обсуждают ужесточение наказания за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних

Москва, , 12:48 — REGNUM Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая («Единая Россия») обратила внимание на несоразмерность наказания для педофилов, передает корреспондент ИА REGNUM 3 февраля.

«Никакой адекватности и соразмерности нет. Поэтому вопрос изменения подходов и санкций по многоэпизодным преступлениям, конечно, должен быть изменен», — сказала Яровая в ходе заседания рабочей группы в Госдуме.

«Все специалисты знают о том, что у нас максимальный срок не может быть более чем на 50% от основной максимальной санкции. Вы знаете, к какой категории преступлений отнесены преступления, связанные с развратными действиями. Три года. Следовательно, если растлил 100 детей, наказание будет 4,5», — указала она.

Кроме того, парламентарий заявила о возможности создания в России единой базы педофилов.

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