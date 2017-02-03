Убежденность в том, что Россия является главной угрозой США может иметь далеко идущие последствия, в том числе привести к войне

Сергей Белов, , 14:22 — REGNUM

На фоне политизации вопроса о российском влиянии на США появились неверные оценки того, насколько и каким образом Россия угрожает интересам США. Поэтому американскому народу необходимо сделать шаг назад и задуматься, может быть, они опасаются России больше необходимого. Такую работу провести важно, поскольку ошибки в интерпретации фактов могут иметь крайне серьезные последствия, пишет Николас Борроз в статье для The National Interest.

Автор обращает внимание на то, что если просмотреть заголовки американской прессы, можно убедиться, что Россия является основным злодеем во внешней политике США. Осущественный якобы ею взлом серверов Национального комитета Демократической партии стал подтверждением того, что она угрожает национальной безопасности США. Поэтому не удивительно, что к России с особым подозрением относятся политические левые, основной темой которых в ходе их демонстраций стало то, что новый президент США является ставленником Кремля.

В действительности же, правда состоит в том, что хотя Россия и представляет угрозу, эта угроза была в значительной мере преувеличена в ходе внутриполитической борьбы в США. Уже в середине 2016 год стало понятно, что Трамп — к ужасу демократов — имеет шанс одержать верх на выборах. При этом основным инструментом победы над бывшей первой леди Хиллари Клинтон стали утверждения о том, что «Америка прежде всего!». Трамп также обвинил Клинтон в том, что она находилась под влияние внешних сил, вливавших в её фонд значительные средства.

Тогда же большую обеспокоенность стало вызывать вмешательство России в политику США, а Владимир Путин уже продемонстрировал, считает автор, свое предпочтение Трампу над Клинтон. Поэтому естественным для политика калибра Клинтон было использовать «темные связи Трампа с Россией» в качестве хорошего материала для дебатов. Клинтон представила Трампа в качестве угрозы. Она намекнула, что Москва использует Трампа в качестве своего «маньчжурского кандидата».

Таким образом, подчеркивает автор, как излишнее внимание как общественных, так и государственных структур, которые занимаются анализом угроз национальной безопасности, России не было результатом трезвого анализа. Их в серьезности угрозы убедили предвыборные заявления и теории заговоров.

Тем не менее излишний страх перед Россией не мелочь, а является проблемой по трем причинам. Во-первых, он отвлекает страну от более насущных дел. Так, уже сейчас происходит перенаправление ресурсов на анализ этой угрозы.

Во-вторых, из-за враждебности общественности США к России у Вашингтона меньше пространства для манёвра при выборе гибкого подхода к Москва. Именно в эту ловушки и попал президент Барак Обама. Так, когда Россия называется противником США и с ней становится сложно работать, именно тогда Москва и становится больше всего нужна Вашингтону.

Наконец, страх может послужить катализатором войны. Из-за него граждане США забывают, что в России живут такие же люди. Такая предвзятость крайне негативно сказывается на процессе принятие решений, примером чему стали события, последовавшие за терактом 11 сентября 2001 года.

В США, заключает автор, зацикленность на том или ином внешнеполитическом противнике быстро приходит и уходит, часто по необъяснимым причинам. Ведь не считает же общественность США сейчас главными угрозами Иран и КНДР, не опасается она развития событий в соседних странах, таких как Венесуэла. Внимание американской общественности часто носит реакционный характер, подвергаясь искажением под действием внутренней политики, которая имеет мало отношения к самим угрозам. Общественность США имеет полное право бояться России и считать её угрозой национальной безопасности, тем не менее гражданам США прежде стоит подумать.

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