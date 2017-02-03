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Лукашенко поручил возбудить уголовное дело против главы Россельхознадзора

Политика
«Когда он побудет в следственном изоляторе, тогда он будет давать себе отчёт, что он творит...»
Александр Лукашенко
Иван Шилов © ИА REGNUM
Александр Лукашенко

Минск, 3 февраля 2017, 12:43 — REGNUM  Александр Лукашенко в ходе встречи с белорусскими и иностранными журналистами 3 февраля отдал распоряжение министру внутренних дел Игорю Шуневичу возбудить уголовное дело против главы Россельхознадзора Сергея Данкверта.

«Разного рода данкверты и прочие, вы знаете, нам надо изучить вопрос, Игорь Анатольевич, и возбудить уголовное дело по Данкверту за нанесение ущерба государству, — сказал Лукашенко, обращаясь к Шуневичу. — Вот возбудить уголовное дело, и мы его достанем. Когда он у вас побудет в следственном изоляторе, тогда он будет давать себе отчёт, что он творит».

В декабре минувшего года Александр Лукашенко на совещании по проекту договора о Таможенном кодексе ЕАЭС обрушился с критикой в адрес Сергея Данкверта. «У нас, если даже все будет нормально, такие деятели, как Данкверт и прочие, оплюют, оболгут и обгадят, как это было недавно. Оказывается, у него кусок мяса из Белоруссии, или стакан молока, или кусок хлеба застревают, продукция не та! И правительство при этом молчит», — заявил Лукашенко.

Напомним, воспользовавшись санкциями против России, Александр Лукашенко в 2014 году распорядился переориентировать в Белоруссию продовольствие из стран, попавших под встречное российское эмбарго, — так возник «белорусский продовольственный офшор», через который контрабанда сотнями тонн поставляется на российский рынок. Помимо этого, белорусские госпредприятия сбывают в России некачественное продовольствие, в том числе произведённое из импортного сырья. Случаи контрабанды продовольствия из Белоруссии выявляются Россельхознадзором практически еженедельно.

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Контрабанда продовольствия из Белоруссии в Россию
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