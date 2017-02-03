Лукашенко обвинил Россию в нарушении межгосударственного договора о границе
Минск, 3 февраля 2017, 12:41 — REGNUM Белорусское руководство обрушилось с критикой на Россию. ФСБ нарушила межгосударственное соглашение о границе, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко журналистам сегодня, 3 февраля.
Лукашенко утверждает, что Россия нарушила международные договоры. При этом Минск, по его словам, «ни одного договора не нарушил».
«Существуют межгосударственные договоры и соглашения, и один какой-то министр одним росчерком пера поставил крест на всех договорённостях, издав свой приказ», — заявил он.
Лукашенко считает, что между Россией и Белоруссией наблюдается ухудшение отношений. Причём инициируется оно Москвой, опасающейся, что «Беларусь уйдёт на Запад».
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