Укрепление войск: В столице Адыгеи формируют новую воинскую часть

Майкоп, , 12:17 — REGNUM Минобороны РФ формирует новую воинскую часть. Она будет дислоцироваться в столице Адыгеи Майкопе. Завершить процесс формирования 227-й Таллинской краснознаменной, ордена Суворова артиллерийской бригады планируется уже к концу текущего года.

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Укрепление войск в Южном военном округе продолжится — Шойгу

Бригада оснащена дальнобойными 152-мм гаубицами МСТА, реактивными системами залпового огня «Ураган», противотанковыми комплексами, пишет газета «Известия». Также на вооружении имеются разведывательные комплексы, автоматизированные системы управления и беспилотники,

Предполагается, что в дальнейшем сюда будут поставлены новейшие самоходные гаубицы «Коалиция», а также модернизированные реактивные системы залпового огня «Ураган-М».

227-я артбригада, прославившаяся в годы Великой Отечественной войны и в обеих чеченских кампаниях, была расформирована в 2009 году в ходе военной реформы экс-министра обороны Анатолия Сердюкова.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце января текущего года из-за ситуации на юге-востоке Украины и угроз мирового терроризма министерство обороны России Сергей Шойгу продолжит укреплять войска в Южном военном округе. По его словам, в 2016 году боевые возможности ЮВО были увеличены на 10%. В войска поступило свыше 1,7 тыс. новых и модернизированных образцов вооружения, военной и специальной техники.

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