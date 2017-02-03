МИД РФ ответил на обвинения Reuters в цензуре и угрозах насилия
МИД РФ попросил изложить примеры подобного воздействия на журналистов
Москва, 3 февраля 2017, 12:07 — REGNUM Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обратилась к представителям агентства Reuters с просьбой предоставить данные о случаях, в которых со стороны России были применены меры давления.
В ходе регулярного брифинга она выразила удивление обращением главного редактора Reuters к сотрудникам агентства.
В нем он написал, что Россия причисляется к странам, где редакции агентства приходится «бороться с цензурой, уголовным преследованием и даже угрозами насилия».
МИД РФ попросил изложить примеры подобного воздействия на журналистов.
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