МИД РФ ответил на обвинения Reuters в цензуре и угрозах насилия

Москва, , 12:07 — REGNUM Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обратилась к представителям агентства Reuters с просьбой предоставить данные о случаях, в которых со стороны России были применены меры давления.

В ходе регулярного брифинга она выразила удивление обращением главного редактора Reuters к сотрудникам агентства.

В нем он написал, что Россия причисляется к странам, где редакции агентства приходится «бороться с цензурой, уголовным преследованием и даже угрозами насилия».

МИД РФ попросил изложить примеры подобного воздействия на журналистов.