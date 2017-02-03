Яков Рудь, , 11:52 — REGNUM

Киевская власть, не оглядываясь вокруг и не задумываясь ни о чем другом, кроме наживы на всем, включая войну, упорно гнет свою линию. Громогласно объявляются новые и новые «реформы», продолжается, хоть и на более низких тонах, истерика в ожидании «безвиза» с Европой. На уши публике продолжает развешиваться «лапша» пустых рассуждений о демократии и ценностях, не смолкают, а, наоборот, набирают обороты рассказы об «агрессии» и об успехах в ее «отражении». Большинству украинцев до всего этого нет никакого дела. Люди живут жизнью, в которой предлагаемые властью темы не просто неинтересны, а чужды. Им приходится думать не о ценностях и о Европе, а о том, как выжить в условиях не объявленной, но ведущейся против них разбойно-бандитской войны. Карательную операцию против Донбасса, назвав ее для красного словца и для придания товару более привлекательного на внешних рынках вида «антитеррористической», власть объявила. Карательная операция против остальных регионов Украины и их населения, направленная на их ограбление, ведется по-тихому, тайно.

Модель осуществления операции, о которой идет речь, та же, что в Донбассе: власть решает свои задачи, привлекая для этого добровольцев, активистов и прочих «героев Майдана и «АТО», которым позволяет решать свои. Связка работает на сто процентов. Говорить о том, что власть не знает о том, что творят ее любимцы, не стоит. Знает, прекрасно знает. Но то ли закрывает на все происходящее глаза от бессилия, то ли имеет долю.

За последние полтора-два года в Украине произошла криминальная революция. Крупный, тот, что часто называют организованным, средний, мелкий и даже совсем-совсем мелкий криминал не первый день и не первый месяц правят бал по всей стране. В информационном пространстве об этом упоминается мало, хотя проблема бандитского террора, жертвами которого уже стали тысячи украинцев и продолжают становиться новые и новые тысячи, в настоящий момент принадлежит к числу наиболее острых, наиболее животрепещущих и резонансных тем государственного развития.

Трагическая история в селе Княжичи под Киевом, где перестреляли друг друга бойцы различных подразделений полиции и Государственной службы охраны (ее, кстати говоря, власть до сих пор так и не придумала, как с меньшими для себя потерями подать общественному мнению), открыла глаза на вопиющий факт: налетчики нагло и беспардонно грабят дома прямо в непосредственной близости от столицы, прямо под носом у всей милиции-полиции и ее руководства. Оставим в стороне вопрос о том, работали ли в данном случае бандиты в милицейской форме, или без нее, важно, что грабежи продолжаются, и остановить их власть бессильна.

Бандитский беспредел царит во всех регионах. В последнее время в лидеры по количеству ограблений выбилась и Киевская область. Только в двух селах Ставищенского района — Ивановке и Багатырке — за два зимних месяца ограблено три десятка хат, в основном, тех, где хозяева зимой не живут. Грабители переворачивают все вверх дном, а забирают, главным образом, технику: телевизоры, холодильники, газовые плиты. Все это на руках не унесешь, надо вывозить на машине, что и делают, не опасаясь, что поймают. Полиция бездействует, засад не устраивает, расследованием не занимается. Время от времени совершаются отдельные «ознакомительные» объезды сел для расспросов, кто что видел, кто что слышал. Этим дело и ограничивается. В селе Журавлиха того же Ставищенского района бандиты влезли в хату, где в это время находился хозяин — местный арендатор-предприниматель. Его связали, избили, имущество увезли. Могли и убить, нападавшие были вооружены огнестрельным оружием. Люди напуганы до смерти, чувствуют себя беззащитными, брошенными на произвол судьбы, на милость банд и бандитов всех мастей.

Реформирование полиции и других силовых структур обернулось чистейшей воды профанацией. Кое-где люди в глубине души еще надеются на то, что их защитит от бандитского произвола власть, но у большинства никаких надежд уже не осталось. В целом ряде населенных пунктов местные жители создают собственные отряды самообороны, которые занимаются патрулированием и пытаются давать отпор грабителям. Там, где население состоит, в основном, из пенсионеров, такой путь решения проблемы невозможен. Другого же — не существует. Волна насилия превратилась в девятый вал. Еще немного, и грабить начнут дворцы и дома депутатов и министров. Обратит ли тогда власть внимание на эту проблему? Кто знает.