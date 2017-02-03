Минобороны Эстонии не даст приехать на гастроли ансамблю Александрова

Таллин, , 11:49 — REGNUM Министр обороны Эстонии Маргус Цахкна не поддержал предложение эстонского бизнесмена об организации выступления в стране Ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова, пишет газета Ohtuleht.

Цахкна дал отрицательный ответ на письмо бизнесмена Юрия Сахарова, который предложил организовать в республике гастроли российского ансамбля. Согласно ответу главы Минобороны Эстонии, «российских военных не ждут в Эстонии».

«Но я могу сразу сказать, что я не дам Ансамблю песни и пляски имени Александрова, входящему в состав Вооруженных сил РФ, разрешения приехать в Эстонию», — заявил министр обороны в ответе бизнесмену, который считает независимость Эстонии достаточно прочной, чтобы ей не угрожали «артисты и технические работники российского ансамбля».

Ранее министерство обороны Эстонии дважды отказывало в гастролях ансамблю им. Александрова — в 2015 и 2016 годах. Это объяснялось тем, что между Россией и Эстонией приостановлено военное сотрудничество.

Ансамбль имени Александрова является официальным ансамблем Вооруженных сил Российской Федерации, подчиняющимся министерству обороны РФ. Оборонное сотрудничество между Эстонией и Россией было приостановлено в марте 2014 года, сразу после начала украинского кризиса и воссоединения Крыма с Россией.

Читайте ранее в этом сюжете: Ансамбль имени Александрова снова не пустили в Эстонию