Лукашевич надеется, что Украина, ЛНР и ДНР отведут вооружения к 5 февраля

Вена, , 11:48 — REGNUM Власти Российской Федерации (РФ) надеются на отвод вооружений Украиной, ЛНР и ДНР от линии соприкосновения согласно Минским соглашениям. Об этом заявил постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич, выступая в Вене на заседании постоянного совета организации.

«Рассчитываем, что Киев, Донецк и Луганск отведут к 5 февраля все виды вооружений, подпадающие под действие Минских соглашений на определенные расстояния и в места хранения, — сообщил дипломат, заявление которого обнародовано на сайте МИД РФ. — СММ должна иметь возможность выполнять свой мандат».

При этом Лукашевич добавил, что украинская сторона должна прекратить держать людей, проживающих вблизи линии соприкосновения, в заложниках.

«С обстрелом жилых районов давным-давно пора покончить, — говорит он. — Угроза мирному населению должна быть устранена».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле 2014 г. на территории Украины вспыхнула гражданская война после того, как жители Донбасса отказались поддержать госпереворот в Киеве. Новые власти Украины объявили режим «АТО» в Донбассе и направили против мирных жителей региона карательные батальоны и армию.

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