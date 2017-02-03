Президент Филиппин вышел из соглашения о прекращения огня с маоистами

На такой шаг Манила пошла спустя два дня после того, как мятежники отказались придерживаться своих обязательств

Манила, , 11:39 — REGNUM

Президент Филиппин Родриго Дутерте заявил 2 февраля, что разрывает соглашение о прекращении огня с повстанцами-маоистами, сообщает Associated Press.

С таким заявлением глава островного государства выступил спустя два дня, после того как мятежники отказались от своих обязательств по поддержанию перемирия, ссылаясь на отказ правительства освобождать задержанных, а также обвиняя Манилу в наступлении на их позиции.

В свою очередь, Дутерте подчеркнул, что лидеры мятежа были освобождены в рамках уступок, направленных на подготовку мирных переговоров. Он добавил, тем не менее, что мятежники выступили с завышенными требованиями. неприемлемыми для военных страны.