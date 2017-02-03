Москва считает недопустим затягивание переговоров по Сирии

Москва, , 11:36 — REGNUM Россия настаивает на интенсификации переговоров по урегулированию ситуации в Сирии, передает корреспондент ИА REGNUM 3 февраля.

«Со своей стороны, полностью поддерживаем решительный настрой (спецпредставителя ООН по Сирии) господина де Мистуры на скорейшее возобновление межсирийских контактов в Женеве. Считаем недопустимым попытки их затягивания или отсрочки», — заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга.

Возобновление межсирийских переговоров под эгидой ООН перенесли с начала месяца на 20 февраля.

Вместе с тем, по данным источников Reuters, Турция проведет переговоры с представителями сирийской оппозиции в Анкаре, заявили источники во внешнеполитическом ведомстве Анкары. По данным источников, среди участников переговоров будет и Высший комитет по переговорам — основная зонтичная организация сирийской оппозиции.

Следующий раунд мирных переговоров по Сирии запланирован на 20 февраля, что примерно на две недели позже, чем планировалось первоначально.

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