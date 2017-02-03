В Белом доме опровергли сведения о «20-минутной» встрече Тимошенко и Трампа

Вашингтон, , 11:36 — REGNUM Во время молитвенного завтрака, прошедшего в Вашингтоне утром 2 февраля, не происходило и не могло произойти «двадцатиминутной» встречи президента США Дональда Трампа с лидером украинской партии «Батькивщина» Юлией Тимошенко. Об этом сообщили в пресс-службе Совета национальной безопасности США при Белом доме, передают «Вести».

Ранее в украинских СМИ появились сообщения о том, что в Вашингтоне состоялась встреча Тимошенко и Трампа. Политики якобы побеседовали на протяжении 20 минут во время молитвенного завтрака. Тема беседы при этом не уточнялась.

Однако, как пояснили в пресс-службе в ответ на просьбу прокомментировать факт встречи, формат мероприятия не предполагает столь продолжительных бесед. Глава государства, самое большее, может отойти с кем-либо в сторону на 3−4 минуты. В Белом доме также затруднились ответить, успела ли вообще Тимошенко проконтактировать с президентом США.

Традиционные молитвенные завтраки проводятся в Вашингтоне в первый четверг февраля. В этом году на мероприятии присутствовали делегации из многих стран, включая Россию и Украину.