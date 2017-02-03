Сенатор предложил дать привитым от гриппа дополнительный отдых

Санкт-Петербург, , 11:44 — REGNUM Член Совета Федерации от Ненецкого автономного округа Вадим Тюльпанов предложил правительству России проработать вопрос о предоставлении дополнительных выходных тем работающим гражданам, кто добровольно привился от гриппа. По мнению сенатора, это стимулирует людей защищаться от инфекции, наносящей стране большой экономический ущерб.

Как сообщила ИА REGNUM 3 февраля пресс-служба Вадима Тюльпанова, обращение с таким предложением сенатор направил в адрес вице-премьера Ольги Голодец, курирующей в правительстве вопросы социальной политики и здравоохранения.

«Ежегодно в сезон эпидемий гриппа резко возрастает экономический ущерб от трудопотерь, связанных с болезнью работников, которые вынуждены оформлять листы нетрудоспособности. Инфекционными заболеваниями заражаются и дети, уход за ними также требует от работающих родителей оформления больничных», — напоминает Вадим Тюльпанов.

Наиболее эффективной мерой против гриппа, по данным медиков, является вакцинация, которая производится на добровольных началах, а значит, граждан надо побудить активнее делать прививки.

Для стимулирования массовой вакцинации против гриппа сенатор считает целесообразным предоставить «получившим прививку работающим гражданам права на дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью до 3 рабочих дней».

«Конкретное количество дополнительных выходных должно определяться по согласованию с работодателем», — уточняет сенатор.

Для реализации этой идеи Вадим Тюльпанов предлагает внести изменения в статью 5 Федерального закона «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» и в статью 116 Трудового кодекса РФ.

Сенатор просит Ольгу Голодец «проанализировать данное предложение и дать ему компетентную оценку».