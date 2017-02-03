В комиссию по нацбезопасности Эстонии вошел министр инфотехнологий

Таллин, , 11:31 — REGNUM В постановление правительства Эстонии о деятельности комиссии по государственной (национальной) безопасности страны от 11 декабря 2015 года решено внести поправки, согласно которым состав комиссии будет дополнен. Об этом ИА REGNUM сегодня, 3 февраля, сообщили в канцелярии правительства Эстонии со ссылкой на итоги заседания Кабинета министров. По предложению госсекретаря Хейки Лоота в состав комиссии введен министр предпринимательства и инфотехнологий.

Решение аргументируется тем, что координация вопросов развития телекоммуникаций и государственных инфосистем связана с обеспечением национальной безопасности, но до сих пор отвечающий за эти сферы министр в состав комиссии не входил. Включение министра также необходимо для координации работы комиссии с советом по кибербезопасности, которым руководит канцлер Министерства экономики и коммуникаций и в чьи обязанности входит согласование деятельности всех учреждений данной тематики, в том числе вопросы развития государственных инфосистем.

Напомним, правительственной комиссией Эстонии по национальной безопасности руководит премьер-министр страны, в ее состав входят шесть министров из пятнадцати: министр обороны, министр иностранных дел, министр юстиции, министр внутренних дел, министр финансов, министр юстиции, министр экономики и министр предпринимательства и инфотехнологий. В настоящий момент пост министра предпринимательства и ИТ страны занимает член Социал-демократической партии Урве Пало.