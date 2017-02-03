Пятница, 03 Февраля 2017 года
11:43:38 МСК

В комиссию по нацбезопасности Эстонии вошел министр инфотехнологий

Политика
Это решение объясняют необходимостью уделять больше внимания вопросам киберзащиты

Таллин, 3 февраля 2017, 11:31 — REGNUM  В постановление правительства Эстонии о деятельности комиссии по государственной (национальной) безопасности страны от 11 декабря 2015 года решено внести поправки, согласно которым состав комиссии будет дополнен. Об этом ИА REGNUM сегодня, 3 февраля, сообщили в канцелярии правительства Эстонии со ссылкой на итоги заседания Кабинета министров. По предложению госсекретаря Хейки Лоота в состав комиссии введен министр предпринимательства и инфотехнологий.

Решение аргументируется тем, что координация вопросов развития телекоммуникаций и государственных инфосистем связана с обеспечением национальной безопасности, но до сих пор отвечающий за эти сферы министр в состав комиссии не входил. Включение министра также необходимо для координации работы комиссии с советом по кибербезопасности, которым руководит канцлер Министерства экономики и коммуникаций и в чьи обязанности входит согласование деятельности всех учреждений данной тематики, в том числе вопросы развития государственных инфосистем.

Напомним, правительственной комиссией Эстонии по национальной безопасности руководит премьер-министр страны, в ее состав входят шесть министров из пятнадцати: министр обороны, министр иностранных дел, министр юстиции, министр внутренних дел, министр финансов, министр юстиции, министр экономики и министр предпринимательства и инфотехнологий. В настоящий момент пост министра предпринимательства и ИТ страны занимает член Социал-демократической партии Урве Пало.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Кибербезопасность и киберпреступность
Главное сегодня
NB!
03.02.17
Кубань ищет инвесторов для платного тоннеля на трассе Майкоп – Туапсе
КраснодарРоссия Развитие автотранспортной инфраструктуры Экономика
NB!
03.02.17
«Рубль ещё верит в сказки»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
03.02.17
Не ради искусства: МИД РФ рассчитывает на «выстрел» миссии ОБСЕ на Украине
МоскваРоссия Гражданская война на Украине Политика
NB!
03.02.17
Станислав ТарасовСША пытаются разорвать альянс России, Ирана и Турции
МоскваРоссия Противостояние Ирана и США Политика
NB!
03.02.17
Италия: «Белоруссия ссорится с Россией и смотрит в сторону Китая»
РимИталия Белорусско-китайские отношения Политика
NB!
03.02.17
Максим ИсаевСША навредят своей репутации, отменив санкции против РФ – FP
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
03.02.17
Модест Колеров, Олег Айрапетов, Фёдор ГайдаИсторики в ИА REGNUM о Февральской революции 1917 года в России
МоскваРоссия Диалоги о истории Политика
NB!
03.02.17
Радио REGNUM: первый выпуск за 3 февраля
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
03.02.17
Ассанж: В личной переписке с Клинтон есть компромат на кандидата Макрона
ЛондонВеликобритания Выборы президента Франции Политика
NB!
03.02.17
В Донецке из-за обстрела повреждены 5 школ и 2 детских сада
ДонецкДНР Гражданская война на Украине Происшествия
NB!
03.02.17
Дети как бизнес: защитники семьи Дель готовят протест?
МоскваРоссия Становление ювенальной юстиции Общество
NB!
03.02.17
«Рубль обновил годовой максимум»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
03.02.17
SCMP: Китай планирует разрушить памятник древности в погоне за медью
ПекинКитай Политика Китая Экономика
NB!
03.02.17
Первым замглавы ЦРУ стала экс-начальница тюрьмы, где применялись пытки
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
03.02.17
Доллар «победил» евро и «проиграл» иене
Нью-ЙоркСША Курсы валют Экономика
NB!
03.02.17
«Замерли в ожидании» — фондовый рынок США не знает, падать ему или расти
Нью-ЙоркСША Фондовый рынок Экономика
NB!
03.02.17
Эсминец ВМС США с крылатыми ракетами вошёл в акваторию Чёрного моря
ВашингтонСША Военные учения Политика
NB!
03.02.17
Новый посол США «оскорбляет» Европарламент
БрюссельБельгия Отношения США и Евросоюза Политика
NB!
03.02.17
ВСУ обстреляли Киевский район Донецка из РСЗО «Град»
ДонецкДНР Гражданская война на Украине Политика
NB!
03.02.17
Forbes: Чему Трамп может научиться у Израиля?
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
03.02.17
Санкт-Петербург: решение суда о незаконности мемориальной доски А.В.Колчаку
Санкт-ПетербургРоссия История: наука и понимание современности Общество
NB!
03.02.17
СМИ: Новые санкции США против Ирана будут введены в ближайшие дни
ВашингтонСША Противостояние Ирана и США Политика
ещё главное