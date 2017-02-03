Пятница, 03 Февраля 2017 года
11:44:32 МСК

Москва рассчитывает на отвод войск в районе Донбасса к 5 февраля

Политика
За сутки по Донецку, Ясиноватой и другим населенным пунктам Донбасса ВСУ выпустила около 3500 реактивных, артиллерийских, танковых снарядов и мин

Москва, 3 февраля 2017, 11:29 — REGNUM  Москва рассчитывает, что Киев, Донецк и Луганск к 5 февраля отведут все виды вооружений, подпадающие под действие минских соглашений, заявил постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич, выступая на заседании постоянного совета организации.

«Рассчитываем, что Киев, Донецк и Луганск отведут к 5 февраля все виды вооружений, подпадающие под действие Минских соглашений на определенные расстояния и в места хранения. Специальная мониторинговая миссия (СММ) должна иметь возможность выполнять свой мандат», — отметил дипломат.

Угроза мирному населению должна быть устранена, Киев должен прекратить держать людей, проживающих вблизи линии соприкосновения, в заложниках, подчеркнул он.

Лукашевич еще раз транслировал призыв, зафиксированный в заявлении участников контактной группы от 1 февраля, к полному и всеобъемлющему прекращению огня в районе Донецкого аэропорта, Авдеевки и Ясиноватой, а также по всей линии соприкосновения.

Украинские силовики выпустили по территории самопровозглашенной Донецкой народной республики около 3,5 тыс. мин и снарядов за минувшие сутки, обстрелы велись, в том числе, из реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» и «Ураган», заявили в Минобороны ДНР. Обстрелам ВСУ подверглись 28 населенных пунктов, наиболее пострадавшими оказались города Донецк, Макеевка, Ясиноватая, поселки Зайцево, Ленинское, Тельмоново, Саханка, Коминтерново.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Гражданская война на Украине
Главное сегодня
NB!
03.02.17
Кубань ищет инвесторов для платного тоннеля на трассе Майкоп – Туапсе
КраснодарРоссия Развитие автотранспортной инфраструктуры Экономика
NB!
03.02.17
«Рубль ещё верит в сказки»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
03.02.17
Не ради искусства: МИД РФ рассчитывает на «выстрел» миссии ОБСЕ на Украине
МоскваРоссия Гражданская война на Украине Политика
NB!
03.02.17
Станислав ТарасовСША пытаются разорвать альянс России, Ирана и Турции
МоскваРоссия Противостояние Ирана и США Политика
NB!
03.02.17
Италия: «Белоруссия ссорится с Россией и смотрит в сторону Китая»
РимИталия Белорусско-китайские отношения Политика
NB!
03.02.17
Максим ИсаевСША навредят своей репутации, отменив санкции против РФ – FP
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
03.02.17
Модест Колеров, Олег Айрапетов, Фёдор ГайдаИсторики в ИА REGNUM о Февральской революции 1917 года в России
МоскваРоссия Диалоги о истории Политика
NB!
03.02.17
Радио REGNUM: первый выпуск за 3 февраля
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
03.02.17
Ассанж: В личной переписке с Клинтон есть компромат на кандидата Макрона
ЛондонВеликобритания Выборы президента Франции Политика
NB!
03.02.17
В Донецке из-за обстрела повреждены 5 школ и 2 детских сада
ДонецкДНР Гражданская война на Украине Происшествия
NB!
03.02.17
Дети как бизнес: защитники семьи Дель готовят протест?
МоскваРоссия Становление ювенальной юстиции Общество
NB!
03.02.17
«Рубль обновил годовой максимум»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
03.02.17
SCMP: Китай планирует разрушить памятник древности в погоне за медью
ПекинКитай Политика Китая Экономика
NB!
03.02.17
Первым замглавы ЦРУ стала экс-начальница тюрьмы, где применялись пытки
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
03.02.17
Доллар «победил» евро и «проиграл» иене
Нью-ЙоркСША Курсы валют Экономика
NB!
03.02.17
«Замерли в ожидании» — фондовый рынок США не знает, падать ему или расти
Нью-ЙоркСША Фондовый рынок Экономика
NB!
03.02.17
Эсминец ВМС США с крылатыми ракетами вошёл в акваторию Чёрного моря
ВашингтонСША Военные учения Политика
NB!
03.02.17
Новый посол США «оскорбляет» Европарламент
БрюссельБельгия Отношения США и Евросоюза Политика
NB!
03.02.17
ВСУ обстреляли Киевский район Донецка из РСЗО «Град»
ДонецкДНР Гражданская война на Украине Политика
NB!
03.02.17
Forbes: Чему Трамп может научиться у Израиля?
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
03.02.17
Санкт-Петербург: решение суда о незаконности мемориальной доски А.В.Колчаку
Санкт-ПетербургРоссия История: наука и понимание современности Общество
NB!
03.02.17
СМИ: Новые санкции США против Ирана будут введены в ближайшие дни
ВашингтонСША Противостояние Ирана и США Политика
ещё главное