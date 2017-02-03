Москва рассчитывает на отвод войск в районе Донбасса к 5 февраля

За сутки по Донецку, Ясиноватой и другим населенным пунктам Донбасса ВСУ выпустила около 3500 реактивных, артиллерийских, танковых снарядов и мин

Москва, , 11:29 — REGNUM Москва рассчитывает, что Киев, Донецк и Луганск к 5 февраля отведут все виды вооружений, подпадающие под действие минских соглашений, заявил постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич, выступая на заседании постоянного совета организации.

«Рассчитываем, что Киев, Донецк и Луганск отведут к 5 февраля все виды вооружений, подпадающие под действие Минских соглашений на определенные расстояния и в места хранения. Специальная мониторинговая миссия (СММ) должна иметь возможность выполнять свой мандат», — отметил дипломат.

Угроза мирному населению должна быть устранена, Киев должен прекратить держать людей, проживающих вблизи линии соприкосновения, в заложниках, подчеркнул он.

Лукашевич еще раз транслировал призыв, зафиксированный в заявлении участников контактной группы от 1 февраля, к полному и всеобъемлющему прекращению огня в районе Донецкого аэропорта, Авдеевки и Ясиноватой, а также по всей линии соприкосновения.

Украинские силовики выпустили по территории самопровозглашенной Донецкой народной республики около 3,5 тыс. мин и снарядов за минувшие сутки, обстрелы велись, в том числе, из реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» и «Ураган», заявили в Минобороны ДНР. Обстрелам ВСУ подверглись 28 населенных пунктов, наиболее пострадавшими оказались города Донецк, Макеевка, Ясиноватая, поселки Зайцево, Ленинское, Тельмоново, Саханка, Коминтерново.