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Китай выступил против размещения системы ПРО США в Южной Корее

Политика
«Китай неоднократно выступал против развертывания системы THAAD в Южной Корее»

Пекин, 3 февраля 2017, 11:19 — REGNUM  Власти Китая выступают против развертывания системы противоракетной обороны США на территории Южной Кореи. Об этом, как передает Reuters, сообщил официальный представитель МИД Китая Лю Кан на ежедневной пресс-конференции в Пекине.

«Китай неоднократно выступал против развертывания системы THAAD в Южной Корее (…), так как она угрожает безопасности Китая, а также никаким образом не поспособствует ослаблению напряженности на Корейском полуострове», — говорится в сообщении.

2 февраля агентство Reuters сообщило, что власти Южной Кореи и США договорились продолжить работу по развертыванию американской системы ПРО на Корейском полуострове.

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