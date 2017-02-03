Вице-президент США примет участи в Мюнхенской конференции по безопасности

Вашингтон, , 11:17 — REGNUM Вице-президент США Майк Пенс примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности, которая пройдет 17−19 февраля, подтвердили организаторы мероприятия, 3 февраля. Об этом сообщает Reuters.

Конференция, проходящая ежегодно в Германии, состоится в условиях неопределенности по поводу трансатлантических отношений. Она вызвана заявлениями нового президента США Дональда Трампа о том, что НАТО является устаревшей организацией.

Напомним, Мюнхенская конференция по безопасности имеет давнюю историю. Созданная в 1962 году, в течение 30 лет она включала лишь представителей стран НАТО. С 1990-х годов в форуме участвует Россия. В 2007 году на конференции, президент России Владимир Путин произнес речь, которая вызвала большой резонанс. В ней он подверг критике стремление США к доминированию в мире, подчеркнув, что однополярное мироустройство не отвечает как интересам многих держав, так и сложившимся реалиям. На конференцию 2017 года, президент России не поедет.

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