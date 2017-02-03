МИД РФ назвал Киев «варварами» за обстрел спящего Донецка

В ночь на 3 февраля вооруженные силы Украины обстреляли Донецк из тяжелых крупнокалиберных вооружений, включая ракетные системы залпового огня «Ураган» и «Град»

Москва, , 11:14 — REGNUM Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала «варварским налетом» обстрел киевскими силовиками Донецка. Об этом она заявила в ходе регулярного брифинга.

По ее словам, разбомбив Донецк, Киев нарушил не только Женевскую конвенцию о защите гражданского населения во время войны, но и «в принципе все нормы морали». Уничтожать мирных граждан, бомбя спящий город, могут лишь вандалы, сказала Захарова.

Она уточнила, что в ночь на 3 февраля вооруженные силы Украины обстреляли Донецк из тяжелых крупнокалиберных вооружений, включая ракетные системы залпового огня «Ураган» и «Град». Удары были нанесены по жилым кварталам, есть погибшие мирные граждане, среди раненых есть дети.

Также она осудила высказывания постпреда Украины при ООН о якобы силе и возможностях украинской армии, продемонстрированных в Авдеевке.