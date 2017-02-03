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Лукашенко: «Мы находимся в эпицентре евразийского континента»

Политика
Россия, Украина, Польша, Латвия — это наши соседи от господа, заявил Александр Лукашенко
Александр Лукашенко
Иван Шилов © ИА REGNUM
Александр Лукашенко

Минск, 3 февраля 2017, 11:10 — REGNUM  Для Белоруссии нет другого пути кроме развития многовекторной политики. Об этом 3 февраля заявил Александр Лукашенко на встрече с представителями белорусских и зарубежных СМИ.

«У нас не всё получилось с этой многовекторностью, вы это знаете, не хочу повторяться. Летели на одном крыле. Куда прилетели — тоже знаете. Поэтому мы, находясь в эпицентре сегодня, — даже не в центре Европы, а в эпицентре вот этого континента евразийского, так судьба сложилась, — у нас нет другого пути, как развивать многовекторную политику», — сказал Лукашенко.

По его словам, это «сообразное белорусскому менталитету понятие». «Мы должны дружить со всеми нашими соседями. Нам ни Россия, ни Украина, ни Польша, ни Латвия не чужие. Это наши соседи, они от господа. Что касается дальше векторов — у нас открытая экономика, что нам делать?», — отметил глава республики.

«Если бы мы могли нашим соседям всё продать, чтобы нормально жить, то и не надо ехать на дальнюю дугу, как меня недавно критиковали некоторые — чего поехал в Египет, Судан? Лоббировать свою продукцию поехал, как бы ни стыдно это было говорить. Иду туда, где открыта дверь. Слава богу, в последнее время двери открыли многие», — сказал Лукашенко, подчеркнув, что «ни одна поездка президента убыточной не была».

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