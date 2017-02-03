МИД РФ не исключил встречи Лаврова и Тиллерсона на международных саммитах
Москва, 3 февраля 2017, 11:03 — REGNUM Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова не исключила встречи главы МИД РФ Сергея Лаврова с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном в ходе международных мероприятий в феврале, сообщает корреспондент ИА РЕ.
По ее словам, графика контактов Лаврова и Тиллерсона пока нет. Ранее, уточнила Захарова, Лавров направил главе Госдепа США поздравительную телеграмму, в которой выразил надежду на «конструктивный диалог» между Вашингтоном и Москвой.
Напомним, Рекс Тиллерсон занял пост главы Госдепа США после голосования по его кандидатуре в американском Сенате. За него проголосовали 56 сенаторов, против высказались 43.
Тиллерсон с 2006 по 2017 год являлся председателем совета директоров и топ-менеджером нефтедобывающей компании ExxonMobil. Компания работала в России в различных нефтяных проектах, а также участвовала в разработке месторождений на российском арктическом шельфе.
Новый глава Госдепа США имеет репутацию очень жесткого переговорщика.
В 2013 году Рекс Тиллерсон указом президента России был награжден «Орденом дружбы», являющимся самой высокой российской государственной наградой для граждан других государств.
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