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МИД РФ не исключил встречи Лаврова и Тиллерсона на международных саммитах

Политика
Графика контактов Лаврова и Тиллерсона пока нет

Москва, 3 февраля 2017, 11:03 — REGNUM  Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова не исключила встречи главы МИД РФ Сергея Лаврова с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном в ходе международных мероприятий в феврале, сообщает корреспондент ИА РЕ.

По ее словам, графика контактов Лаврова и Тиллерсона пока нет. Ранее, уточнила Захарова, Лавров направил главе Госдепа США поздравительную телеграмму, в которой выразил надежду на «конструктивный диалог» между Вашингтоном и Москвой.

Напомним, Рекс Тиллерсон занял пост главы Госдепа США после голосования по его кандидатуре в американском Сенате. За него проголосовали 56 сенаторов, против высказались 43.

Тиллерсон с 2006 по 2017 год являлся председателем совета директоров и топ-менеджером нефтедобывающей компании ExxonMobil. Компания работала в России в различных нефтяных проектах, а также участвовала в разработке месторождений на российском арктическом шельфе.

Новый глава Госдепа США имеет репутацию очень жесткого переговорщика.

В 2013 году Рекс Тиллерсон указом президента России был награжден «Орденом дружбы», являющимся самой высокой российской государственной наградой для граждан других государств.

Читайте ранее в этом сюжете: СМИ: Лавров поздравил Тиллерсона с назначением главой Госдепа США

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