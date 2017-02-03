Посол Турции в РФ анонсировал визит Эрдогана в Россию

Встреча лидеров двух стран станет четвертой по счету за последние шесть месяцев

Москва, , 10:51 — REGNUM Президент Турецкой республики Реджеп Тайип Эрдоган намерен посетить Россию в первой половине марта. Об этом турецкий посол в России Хусеин Дириоз заявил в интервью «Интерфаксу».

Дипломат отметил, что в ходе визита Эрдогана в Россию состоится его встреча с российским лидером Владимиром Путиным. Она станет четвертой по счету за последние шесть месяцев. Основной темой встречи Эрдогана и Путина станет налаживание двусторонних отношений.

«Как ожидается, в ходе контакта с российским президентом будут обсуждаться шаги по дальнейшему налаживанию наших отношений, возможно, речь пойдет и об улучшении отношений в других сферах двустороннего сотрудничества», — пояснил он.

Турецкая сторона также намерена затронуть вопрос возможной отмены виз для ряда категорий граждан Турции. Речь идет о бизнесменах и политиках, пояснил посол, потому что «это важно для развития отношений».