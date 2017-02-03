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США навредят своей репутации, отменив санкции против РФ – FP

Политика
Если Трамп ослабит санкции, он даст сигнал, что запретительные меры вводились необоснованно
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Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Лозунг

Максим Исаев, 3 февраля 2017, 10:51 — REGNUM  

Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что он рассмотрит возможность снятия санкций против России для улучшения отношений с Владимиром Путиным, однако, пойдя на этот шаг, новая администрация рискует навредить своей репутации и испортить отношения с ключевыми союзниками Вашингтона, что приведет к далеко идущим последствиям, пишет бывший высокопоставленный сотрудник Минфина США Элизабет Розенберг в статье для The Foreign Policy.

Автор, которая, по её словам, знает не понаслышке, насколько эффективным инструментом могут быть санкции, указывает, что изменение курса в этой области может быть вредным для внешней политики США. Если Трамп пойдет на такое изменение, он может лишить любые будущие санкции США убедительности и эффективности.

Односторонняя отмена санкций Трампом приведет к коллапсу тщательно скоординированной внешнеполитической позиции в отношении России, над которой работали коллеги Розенберг. Она также лишит Вашингтона эффективного рычага экономического давления, которое представляют собой совместные санкции США и ЕС. При этом для предпринимательского сообщества Трамп может создать ряд юридических проблем, поскольку компании по-прежнему связаны европейскими санкции в отношении России.

Более того, хотя официальные лица ЕС и отмечают, по словам автора, что они будут придерживаться стороны США, но от жесткой позиции в отношении Москвы не откажутся. На фоне раскола между премьер-министром Великобритании Терезой Мэй и канцлером Германии Ангелой Меркель по вопросу Москвы европейский консенсус по санкциям, скорее всего, ждет коллапс, а хаос и ослабление трансатлантического единства ЕС сыграют на руку Путину.

Но не только ему одному пойдет на пользу ослабление трансатлантических отношений в области безопасности — фундамента национальной безопасности США с момента окончания Второй мировой войны. От того, что США и ЕС не смогут взаимодействовать в борьбе с серьезными угрозами их безопасности, выиграют также те, кто стремится к распространению оружия массового поражения, террористические организации и преступные группировки.

Существует также риск того, что отмена санкций Трампом может стать сигналом, что эти запретительные меры были введены произвольным образом. Более того, впредь те, против кого вводятся санкции, будут в меньшей степени считать их чем-то серьезным и будут пытаться обойти их, а не изменять свой курс конструктивным образом. В конечном счете такие шаги лишат Трампа и его преемников способности применять санкции как инструмент государственной политики.

2 / 2 Дональд Трамп
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Дональд Трамп

На фоне того, что Трампу еще предстоит столкнуться с самыми значительными угрозами национальной безопасности, откуда бы они ни исходили — от Ирана, Северной Кореи, России или ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), — экономические санкции, скорее всего, будут важной частью политики США в отношении этих сил. Однако Трамп может лишиться возможности эффективного использования этого инструмента, если он разрушит убедительность и мощь трансатлантических союзов в области безопасности. Просчет в отношениях США с Россией может привести как раз к этому.

regnum author Максим Исаев
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