Тула, Москва, , 10:45 — REGNUM Сегодня, 3 февраля, министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу прибыл в Тулу, где проверит ход выполнения гособоронзаказа научно-производственным объединением «Сплав». Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков, сообщили в Миноборны РФ.

Министр обороны ознакомится с процессом производства предприятия, а также проведет рабочее совещание с участием представителей Ростеха, руководства НПО «Сплав» и органов военного управления оборонного ведомства.

По его словам, также «в рамках поездки глава Минобороны обсудит с губернатором Тульской области Алексеем Дюминым основные вопросы взаимодействия военного ведомства и региона».

Справка ИА REGNUM:

НПО «Сплав» является головной организацией холдинга в составе Госкорпорации «Ростех». Сфера деятельности предприятий холдинга связана с разработкой и производством реактивных систем залпового огня в интересах ракетных войск и артиллерии Сухопутных войск, реактивных систем залпового огня береговой артиллерии и др. Также предприятие решает задачи по расснаряжению боеприпасов с истекшим сроком хранения.