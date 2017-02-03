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Сирийская оппозиция проведет встречу с турецким руководством в Анкаре

Политика
Встреча будет предварять очередной раунд переговоров между сторонами конфликта, запланированный на 20 февраля

Анкара, 3 февраля 2017, 10:45 — REGNUM  Турция проведет переговоры с представителями сирийской оппозиции в Анкаре, заявили источники во внешнеполитическом ведомстве Анкары. Об этом сообщает 3 февраля Reuters.

По данным источников, среди участников переговоров будет и Высший комитет по переговорам — основная зонтичная организация сирийской оппозиции.

Следующий раунд мирных переговоров по Сирии запланирован на 20 февраля, что примерно на две недели позже, чем планировалось первоначально.

Напомним, турецкая сторона поддерживает сирийскую оппозицию, противостоящую правительству Сирии. В свою очередь, Иран и Россия оказывают помощь президенту Сирии Башару Асаду. Имея влияние на противоборствующие группировки, Россия, Иран и Турция создали площадку в Астане, на которой было заключено соглашение о перемирии на всей территории Сирии. Данное соглашение должно стать прологом к мирному урегулированию конфликта, продолжающегося около шести лет.

Читайте ранее в этом сюжете: В Астане начались переговоры по Сирии

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