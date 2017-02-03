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В саратовском Фонде капремонта снова меняют главу из-за нареканий жителей

Политика
Губернатор Валерий Радаев снова меняет главу Фонда капремонта

Саратов, 3 февраля 2017, 10:40 — REGNUM  Проработавший меньше года руководитель Фонда капремонта в Саратовской области Дмитрий Любушкин отправлен в отставку в связи с большим числом нареканий. В адрес Фонда поступает много обоснованных жалоб со стороны жителей, так как он не в полной мере справляется с поставленной задачей ремонта многоквартирных домов, заявил губернатор Валерий Радаев, сообщает ИА REGNUM.

«В Фонде аккумулируются деньги жителей региона, но они не видят эффективной отдачи. Деньги есть, но они не работают!», — возмутился глава региона и поручил зампреду Александру Буренину «в короткий срок еще раз проанализировать всю функциональную часть Фонда».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, согласно официальной версии, руководитель регионального Фонда капитального ремонта Сергей Важнов покинул свой пост по собственному желанию в марте 2016 года. На его место был назначен Дмитрий Любушкин.

С 2017 по 2019 год в Саратовской области должно быть отремонтировано 4024 многоквартиных дома. В 2017-м в области планируется провести капитальный ремонт общего имущества в 1341 многоквартирном доме, в 2018-м — в 1532, в 2019-м — в 1799. Такой краткосрочный план сформирован на трехлетний период в Саратовской области в соответствии с изменениями, внесенными в Жилищный кодекс РФ и вступившими в силу с 1 января 2017 года.

7 декабря 2016 года Саратовский Фонд капремонта опубликовал показатели собираемости по взносам на капитальный ремонт, в котором говорится, что программа капремонта в регионе действует более двух лет. С 1 октября 2014 года жителями многоквартирных домов региона перечислено платежей на капитальный ремонт на сумму, превышающую 1 млрд 489 млн рублей. Указано, что на счет регионального оператора поступил 1 млрд 68 млн рублей, на специальные счета, владельцем которых является региональный оператор, — свыше 421 млн.

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Взносы на капитальный ремонт жилых многоквартирных домов
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