Греция и Турция оспаривают принадлежность острова Имиа

Анкара, , 10:37 — REGNUM Турецкие телеканалы и почти все информационные порталы сообщают о высадке греческого десанта с парашютами вблизи острова Имиа (Кардак — турец.). Согласно их сообщениям, операция была проведена по приказу Генштаба Греции, что расценивается как «показательная демонстрация силы в ответ на недавний визит главы Генштаба Турции Хулюси Акара на остров Имиа».

Напомним, что напряжённость в отношениях между Турцией и Грецией была публично обозначена после того, как Верховный греческий суд отказался экстрадировать восемь солдат, подозреваемых в участии в попытке мятежа, которые бежали в Грецию.

Турецкие власти подвергли резкой критике решение суда, назвав его политически мотивированным и нарушающим двусторонние и международные договоры. И после этого глава Генштаба Турции генерал Хулуси Акар нанёс неожиданный визит на остров Имиа в Эгейском море, на который претендуют обе страны, и который с конца 2016 года является источником напряженности между Турцией и Грецией.

Сразу после визита главы Генштаба Турции в СМИ появились сообщения о том, что греческое военное судно попыталось помешать кораблю с турецкими военными чиновниками приблизится к островам. В своём заявлении Вооруженные силы Турции опровергли данные сообщения. Но дело в том, что визит генерала Акара совпал с днем 21-ой годовщиной событий января 1996 года, произошедших возле острова Имиа, в результате которого погибли три пилота ВМС Греции, что повлекло за собой эскалацию кризиса в греко-турецких отношениях.

Вертолёт разбился во время разведывательного полета. Данный инцидент произошёл в разгар военного кризиса в отношениях между Турцией и Грецией, который спровоцировало кораблекрушение турецкого судна на островках 25 декабря 1995 года.

Греция заявила, что происшествие произошло в её территориальных водах. В свою очередь турецкая сторона отказалась признать этот факт, утверждая, что вышеупомянутые островки принадлежат Турции. Греция отправила солдат водрузить греческий флаг на островке, что привело к развертыванию войск обеих стран в данном районе. Добавим, что между двумя странами существуют довольно острые вопросы, особенно касательно таких вопросов как территориальные воды в Эгейском море, вопрос Кипра, статуса турок в Западной Фракии и греков в Стамбуле, а также статуса греческого патриархата в Фанаре.