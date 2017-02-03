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Киев заявил о нарушении донбассцами режима тишины в Авдеевке

Политика
Украинская госслужба перечисляет потери в результате обстрелов со стороны Донбасса

Киев, 3 февраля 2017, 10:28 — REGNUM  Режим прекращения огня в районе города Авдеевка (Донецкая область, территория контролируется ВСУ) не соблюдается. Обстреливают украинских военных и мирных жителей, говорится в официальном заявлении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) от 3 февраля.

«В 21 час 5 минут 2 февраля был обстрелян район общеобразовательной школы №2 и стадион «Химик» города Авдеевка, где развёрнут пункт жизнеобеспечения ГУ ГСЧС в Донецкой области», — говорится в сообщении украинского ведомства.

ГСЧС утверждает, что под обстрел попал её автомобиль, в котором ехал глава пожарно-спасательного отряда № 15 Авдеевки Тритейкин Дмитрий. Он получил ранение в живот и госпитализирован.

«По состоянию на 7 часов 3 февраля договорённость о режиме тишины не выполнена, обстрелы продолжаются», — сообщили в ДСНС.

Напомним, в Донбассе началось серьёзное обострение обстановки 29 января. ВСУ атакуют позиции ДНР и ЛНР на разных участках фронта, пытаясь прорвать оборону.

ВСУ применяют оперативно-тактический ракетный комплекс «Точка-У», реактивные системы залпового огня «Град» и «Ураган». О наличии танков в Авдеевке 2 февраля сообщил корреспондент ВВС Том Барридж. Информацию подтвердили наблюдатели ОБСЕ.

При этом украинские власти обвиняют в нарушении режима прекращения огня ДНР, ЛНР и «оккупационные российские войска».

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