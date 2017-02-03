Турецкая авиация ликвидировала 47 террористов ИГИЛ*

Дамаск, , 10:13 — REGNUM Авиация Турции совместно с ВВС США нанесла воздушные удары по боевикам террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) близ Эль-Баба, заявили в вооруженных силах Турции. Об этом сообщает Reuters.

По данным военных, в общей сложности за последние сутки было ликвидировано 47 боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Помимо живой силы противника, были уничтожены склады с боеприпасами, блокпосты и прочие строения военного назначения.

Напомним, в августе 2016 года турецкие военные приступили к операции «Щит Евфрата» на территории Сирии. В настоящее время военнослужащие Турции совместно с бойцами «Сирийской свободной армии» проводят операцию по зачистке от террористов ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) города Эль-Баб.

* (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

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