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Помощник президента Азербайджана посетил Саудовскую Аравию

Политика
Что занесло Гасанова в Эр-Рияд?

Эр-Рияд, 3 февраля 2017, 10:10 — REGNUM  Помощник президента Азербайджанской Республики по общественно-политическим вопросам Али Гасанов совершил визит в Эр-Рияд, где встречался с королем Салманом ибн Абдул-Азизом Аль Саудом.

Хотя визит Гасанова состоялся по приглашению министра культуры и информации Саудовской Аравии Аделя бин Зейда ат-Турейфи, очевидно, что он приобретает особый смысл — Гасанов специализируется на выполнении особых поручений президента Ильхама Алиева.

Дело в том, что в Баку анонсировала предстоящий визит в Иран президента Азербайджана Ильхама Алиева. К тому же на днях Союз арабских стран Персидского залива, включая и Саудовскую Аравию, предпринял попытку нормализовать отношения с Ираном, испорченные после того, как 2 января 2016 года МВД Саудовской Аравии объявило о казни 47 человек, включая известного шиитского проповедника Нимра ан-Нимра.

Тем не менее, некоторые высокопоставленные саудовские чиновники выступили с заявлениями о том, что «Исламская Республика Иран стремится свергнуть саудовский режим». Тегеран отреагировал.

По словам секретаря Высшего совета Ирана Шамхани, «Иран всегда противостоял угрозе экстремизма и поддерживает территориальную целостность стран региона, так как распад государственных систем подготовит почву для господства террористической идеологии в исламских государствах», хотя «последствия региональной политики Саудовской Аравии в Сирии и Йемене на практике привели к усилению террористических групп». Поэтому Баку решил «сверить часы» точно так же, как в апреле 2015 года это сделал президент Ильхам Алиев, когда нанёс «незапланированный и неожиданный» визит в Саудовскую Аравию, обозначая после Турции еще один из внешнеполитических приоритетов республики на Ближнем Востоке — выстраивание «мостов» между шиитами и суннитами.

Что касается нынешней ситуации, то Азербайджан испытывает дефицит свободных денежных ресурсов, и нельзя исключать обращения за финансовым вспомоществованием к саудовским партнёрам, выстраивая геополитическую подкладку с учетом разворачивающихся на Ближнем Востоке и в Закавказье сложных процессов.

Тем более что существует версия, согласно которой Азербайджан производит избыточные закупки ударных вооружений и военной техники не только из соображений восстановления «конституционного порядка» в Нагорном Карабахе, но и имеет в виду фактор «иранской угрозы». Не случайно в ближневосточных СМИ появилась информация (правда, опровергнутая официальным Баку) о том, Азербайджан готовится в возглавляемую Саудовской Аравией исламскую коалицию по «борьбе с терроризмом», создавая единый общий фронт Саудовской Аравии, Турции и Пакистана с подключением других суннитских держав региона в вероятной борьбе с Ираном.

Поэтому визит Гасанова в Саудовскую Аравию может стать определённым прологом к более предметному рассмотрению в Баку подобной заманчивой и одновременно далеко неоднозначной опции с учетом формирующейся новой ближневосточной политики президента США Дональда Трампа. К тому же Вашингтон открыто стал выражать «беспокойство» по поводу укрепления влияния Ирана в Ираке, Сирии, Ливане и Йемене. Не исключено и то, что Баку предпринимает попытку принять участие в перезагрузке регионального порядка, и прощупывает Эр-Рияд на иранском направлении.

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Конфликт Саудовской Аравии и Ирана
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