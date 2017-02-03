Пушков: В словах нового постпреда США при ООН — риторика Пауэр

Москва, , 10:07 — REGNUM В ходе своего первого выступления в Совете Безопасности ООН новый постоянный представитель США при организации Никки Хейли, вероятно, опиралась на материалы, подготовленные Самантой Пауэр. Об этом на своей странице в твиттере с иронией написал сенатор Алексей Пушков.

«Похоже, новый представитель США в ООН пришла туда с текстом, который написала ей Саманта Пауэр. Как можно осуждать Россию, когда ВСУ обстреливают Донбасс?» — отметил он.

Напомним, Саманта Пауэр, представлявшая Соединенные Штаты в ООН при президенте Бараке Обаме, прославилась жесткой антироссийской позицией. Новый постпред Никки Хейли, выступая перед Совбезом ООН в начале февраля 2017 года, заявила о том, что американские санкции против России, введенные после воссоединения с ней Крыма, должны действовать до возращения региона в состав Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 января в Донбассе началось обострение обстановки, наиболее серьезное за последние месяцы. ВСУ ведут массированные артобстрелы на разных участках фронта, пытаясь прорвать оборону подразделений ДНР и ЛНР. В частности, украинские военные применяют для обстрела Донецка оперативно-тактический ракетный комплекс «Точка-У», реактивные системы залпового огня «Град» и «Ураган». Среди мирных жителей есть жертвы.

Читайте ранее в этом сюжете: Чуркин ответил постпреду США при ООН цитатой из Конституции