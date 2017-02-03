Пятница, 03 Февраля 2017 года
10:13:27 МСК

Пушков: В словах нового постпреда США при ООН — риторика Пауэр

Политика
«Как можно осуждать Россию, когда ВСУ обстреливают Донбасс?»

Москва, 3 февраля 2017, 10:07 — REGNUM  В ходе своего первого выступления в Совете Безопасности ООН новый постоянный представитель США при организации Никки Хейли, вероятно, опиралась на материалы, подготовленные Самантой Пауэр. Об этом на своей странице в твиттере с иронией написал сенатор Алексей Пушков.

«Похоже, новый представитель США в ООН пришла туда с текстом, который написала ей Саманта Пауэр. Как можно осуждать Россию, когда ВСУ обстреливают Донбасс?» — отметил он.

Напомним, Саманта Пауэр, представлявшая Соединенные Штаты в ООН при президенте Бараке Обаме, прославилась жесткой антироссийской позицией. Новый постпред Никки Хейли, выступая перед Совбезом ООН в начале февраля 2017 года, заявила о том, что американские санкции против России, введенные после воссоединения с ней Крыма, должны действовать до возращения региона в состав Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 января в Донбассе началось обострение обстановки, наиболее серьезное за последние месяцы. ВСУ ведут массированные артобстрелы на разных участках фронта, пытаясь прорвать оборону подразделений ДНР и ЛНР. В частности, украинские военные применяют для обстрела Донецка оперативно-тактический ракетный комплекс «Точка-У», реактивные системы залпового огня «Град» и «Ураган». Среди мирных жителей есть жертвы.

Читайте ранее в этом сюжете: Чуркин ответил постпреду США при ООН цитатой из Конституции

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Воссоединение Крыма с Россией
Главное сегодня
NB!
03.02.17
Ассанж: В личной переписке с Клинтон есть компромат на кандидата Макрона
ЛондонВеликобритания Выборы президента Франции Политика
NB!
03.02.17
Радио REGNUM: первый выпуск за 3 февраля
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
03.02.17
В Донецке из-за обстрела повреждены 5 школ и 2 детских сада
ДонецкДНР Гражданская война на Украине Происшествия
NB!
03.02.17
«Рубль обновил годовой максимум»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
03.02.17
Глава Пентагона: Ответ на ядерную атаку КНДР будет «сокрушительным»
СеулЮжная Корея Ядерная программа Северной Кореи Политика
NB!
03.02.17
SCMP: Китай планирует разрушить памятник древности в погоне за медью
ПекинКитай Политика Китая Экономика
NB!
03.02.17
Доллар «победил» евро и «проиграл» иене
Нью-ЙоркСША Курсы валют Экономика
NB!
03.02.17
«Замерли в ожидании» — фондовый рынок США не знает, падать ему или расти
Нью-ЙоркСША Фондовый рынок Экономика
NB!
03.02.17
Эсминец ВМС США с крылатыми ракетами вошёл в акваторию Чёрного моря
ВашингтонСША Военные учения Политика
NB!
03.02.17
Новый посол США «оскорбляет» Европарламент
БрюссельБельгия Отношения США и Евросоюза Политика
NB!
03.02.17
Пушков связал эскалацию в Донбассе с призывами Маккейна дать оружие Киеву
МоскваРоссия Гражданская война на Украине Политика
NB!
03.02.17
ВСУ обстреляли Киевский район Донецка из РСЗО «Град»
ДонецкДНР Гражданская война на Украине Политика
NB!
03.02.17
Санкт-Петербург: решение суда о незаконности мемориальной доски А.В.Колчаку
Санкт-ПетербургРоссия История: наука и понимание современности Общество
NB!
03.02.17
СМИ: Новые санкции США против Ирана будут введены в ближайшие дни
ВашингтонСША Противостояние Ирана и США Политика
NB!
03.02.17
В Госдуме обсудят наказание для педофилов: кастрация или пожизненное?
МоскваРоссия Убийства и жестокое обращение с детьми Общество
NB!
02.02.17
Трамп обогнал Путина в рейтинге упоминаемости в российских СМИ
МоскваРоссия Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
02.02.17
Мексиканцы угрожают США бойкотом американских товаров — CNN
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Экономика
NB!
02.02.17
Свободу «Кыргбекистану»! Граждане США заочно возмущены действиями России
Нью-ЙоркСША Пропаганда США Общество
NB!
02.02.17
Станислав СтремидловскийВиктор Орбан показал Варшаве пример сотрудничества с Москвой и Путиным
БудапештВенгрия Российско-венгерские отношения Политика
NB!
02.02.17
Маккейн: Украине необходимо предоставить летальное оружие
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
02.02.17
Необъективность СМИ множит ложные сообщения о Трампе — The Washington Times
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
02.02.17
Кургинян на «Поединке» у Соловьёва буквально разгромил оппонента с Украины
МоскваРоссия Украина глазами экспертов Политика
ещё главное