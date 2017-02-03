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Китай призывает к прекращению огня на Украине

Политика
В настоящее время более 17 тыс. человек, в том числе 2,5 тыс. детей, не имеют доступа к теплоснабжению и электричеству

Нью-Йорк, США, 3 февраля 2017, 10:00 — REGNUM  Постоянный представитель КНР в СБ ООН Лю Цзеи выступил на очередном заседании с призывом строго соблюдать режим прекращения огня на юго-востоке Украины. Китайский дипломат подчеркнул, что силовое решение конфликта неприемлемо и непродуктивно.

«Конфликт на юго-востоке Украины может быть урегулирован исключительно путем мирных переговоров. Стороны должны учесть все законные права и мнения местных жителей, а также рассмотреть разумные интересы каждой из конфликтующих сторон. В любом случае, обе стороны должны немедленно прекратить обстреливать друг друга», — заявил китайский дипломат.

Лю Цзеи озвучил статистику, согласно которой в настоящее время более 17 тыс. человек, в том числе 2,5 тыс. детей, находятся в сложных условиях, вызванных отсутствием отопления и электроснабжения в ряде населенных пунктов на юго-востоке Украины.

Постпред КНР подчеркнул, что Китай считает, что все стороны конфликта должны полностью выполнить резолюцию СБ ООН и обеспечить соблюдение режима прекращения огня.

«Стороны конфликта должны оставаться приверженными поиску всеобъемлющего, прочного и сбалансированного решения украинского вопроса в целях содействия достижению мира, стабильности и развития в Украине», — добавил Лю Цзеи.

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