В Авдеевке на ремонт ЛЭП направятся две бригады электромонтажников

К выезду в район обрыва готовятся ремонтники: бригада электромонтажников в сопровождении саперов со стороны силовиков и еще одна бригада электромонтажников из Донецкой Народной Республики (ДНР)

Авдеевка, Украина, , 09:56 — REGNUM Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в Донбассе дал письменные гарантии прекращения огня в районе Авдеевки, где в результате боевых действий произошел обрыв линий электропередачи. Об этом в своем Facebook написал глава Донецкой военно-гражданской администрации Украины Павел Жебривский.

По его словам, к выезду в район обрыва готовятся ремонтники: бригада электромонтажников в сопровождении саперов со стороны силовиков и еще одна бригада электромонтажников из Донецкой Народной Республики (ДНР).

С 29 января в Донбассе наблюдается самое серьёзное обострение обстановки за последние месяцы. Украинская сторона ведёт массированные артобстрелы на разных участках фронта в попытках прорвать оборону подразделений ДНР и ЛНР. 2 февраля ВСУ начали применять для обстрела Донецка оперативно-тактический ракетный комплекс «Точка-У», реактивные системы залпового огня «Град» и «Ураган».

По информации силовых ведомств ДНР, в результате обстрелов 2 февраля в Донецке погибли два мирных жителя, ещё 13 человек, в том числе двое детей, получили ранения. Имеются повреждения домов и инфраструктуры города. Новые сведения о пострадавших и разрушениях продолжают поступать.

В Авдеевке были повреждены линии электропередачи, почти 20 тыс. жителей, по данным ЮНИСЕФ, остались без света, тепла и воды в сильные морозы.

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